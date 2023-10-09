Деятели искусств посетили репетиции концертной программы конкурса "Бакинская осень-2023"

Продолжаются репетиции концертной программы в рамках конкурса "Бакинская осень-2023. 35 лет спустя".

Продолжаются репетиции концертной программы в рамках конкурса "Бакинская осень-2023. 35 лет спустя".

Как сообщает Report, на репетиции приглашены деятели искусств и известные блогеры.

Посетившие репетиции деятели искусств и блогеры также принимают участие в небольшом конкурсе. Так, каждому из них предоставлен персональный промокод для покупки билетов на сайте iticket.az. Победителем станет тот участник, чьим промокодом воспользовались наибольшее число раз.

Напомним, что конкурс "Бакинская осень-2023. 35 лет спустя" состоится 3 ноября во Дворце Гейдара Алиева.

Участники конкурса выступят с концертной программой, по итогам которой будут определены победители в 5 жанрах.