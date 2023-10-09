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Деятели искусств посетили репетиции концертной программы конкурса "Бакинская осень-2023"

Деятели искусств посетили репетиции концертной программы конкурса "Бакинская осень-2023" Продолжаются репетиции концертной программы в рамках конкурса "Бакинская осень-2023. 35 лет спустя".
Искусство
9 октября 2023 г. 13:13
Деятели искусств посетили репетиции концертной программы конкурса Бакинская осень-2023

Продолжаются репетиции концертной программы в рамках конкурса "Бакинская осень-2023. 35 лет спустя".

Как сообщает Report, на репетиции приглашены деятели искусств и известные блогеры.

Посетившие репетиции деятели искусств и блогеры также принимают участие в небольшом конкурсе. Так, каждому из них предоставлен персональный промокод для покупки билетов на сайте iticket.az. Победителем станет тот участник, чьим промокодом воспользовались наибольшее число раз.

Напомним, что конкурс "Бакинская осень-2023. 35 лет спустя" состоится 3 ноября во Дворце Гейдара Алиева.

Участники конкурса выступят с концертной программой, по итогам которой будут определены победители в 5 жанрах.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Bakı Payızı-2023 - 35 il sonra”nın məşqləri keçirilib, bloger və sənətçilər üçün müsabiqə elan olunub

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