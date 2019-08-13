Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны оперного певца Пласидо Доминго. Как сообщает Report, об этом пишет AP.

Упомянутые случаи домогательств происходили с 1980-х годов и на протяжении более 30-ти лет.

Семеро женщин заявили, что их карьеры пострадали из-за того, что они отвергли певца. Агентство отмечает, что лишь одна из девяти женщин согласилась раскрыть свое имя. Ею стала исполнительница Патриция Вульф, выступавшая вместе с певцом в Вашингтонской опере.

78-летний певец в ответ на обвинения выпустил официальное заявление, в котором говорится, что он никогда не причинил бы кому-либо вред осознанно. Пласидо Доминго сказал, что «обвинения 30-летней давности» его «очень удручают».