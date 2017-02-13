Дэвид Боуи посмертно удостоился четырех премий "Грэмми"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Британский рок-певец Дэвид Боуи посмертно удостоился четырех музыкальных премий "Грэмми" в ходе 59-й торжественной церемонии вручения наград, которая проходит в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, последняя пластинка Боуи "Blackstar" победила в номинациях за лучший альтернативный альбом и за лучший инжиниринг неклассического альбома.

Кроме того, Боуи победил в номинациях "лучший рок-исполнитель" и "лучшая рок-композиция".

Статуэтка за лучшее оформление альбома также досталась дизайнеру Джонатану Барнбруку, работавшему над обложкой и буклетом "Blackstar".

Американская певица Бейонсе также стала обладательницей 21-й премии "Грэмми", на этот раз в категории "лучшее музыкальное видео" за клип к песне "Formation".

Дэвид Боуи умер 10 января прошлого года в возрасте 69 лет. За два дня до этого, в день рождения музыканта, вышел его последний альбом "Blackstar".