​Дербентский театр представил в Баку спектакль "Голодные буквы"

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Находящийся на гастролях в Баку Дербентский азербайджанский государственный драматический театр представил спектакль по мотивам произведения Абдуррахмана бека Ахвердова "Голодные буквы".

Как сообщает Report, на показе спектакля в Театре юного зрителя присутствовали министр культуры и туризма Абульфас Гараев, замминистра Адалят Велиев, работники театрального отдела министерства, известные деятели культуры.

Режиссер спектакля - главный режиссер Дербентского азербайджанского государственного драматического театра Эр-Тогрул Кямалов.

Художником-постановщиком спектакля является главный художник театра Наиба Алимадатова, помощником режиссера - Медина Гаджиагаева, музыкальным оформителем - заслуженная артистка Дагестана Севда Бейбалаева.

В ролях - заслуженный артист Махир Меликов, Джанполат Алиев, Диншах Абдулгафаров, Саладунхан Бедирханов, Тахмина Омарова, Магеррам Омаров, Медина Гаджиагаева, Саида Алиева, Шукюфе Меликова, Диляфруз Шихмамедова, Кямаля Рзаева, Рагиля Омарова, Земфира Агабекова.

В спектакле показано различие между прошлым и настоящим.