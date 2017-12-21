 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Депутат: Меня беспокоит аварийное состояние здания Тбилисского азербайджанского государственного драматического театра

    Савалан Мирзоев обратился с вопросом к министру культуры и охраны памятников Грузии Михаилу Гиоргадзе

    Тбилиси. 21 декабря. REPORT.AZ/ Аварийное состояние Тбилисского азербайджанского государственного драматического театра имени Гейдара Алиева беспокоит депутата парламента Грузии Савалана Мирзоева.

    Как сообщает грузинское бюро Report, 21 декабря депутат С.Мирзоев во время выступления в парламенте членов правительства обратился с вопросом к министру культуры и охраны памятников Грузии Михаилу Гиоргадзе. 

    Депутат довел до сведения, что здание театра находится в аварийном состоянии и поинтересовался тем, когда будет отремонтировано здание театра. С.Мирзоев также заявил о низкой зарплате коллектива театра и потребовал внести ясность в этот вопрос.

    С.Мирзоев также обратился с вопросом к министру по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетевану Цихелашвили. Он поинтересовался у министра шагами, которые будут предприняты в направлении обеспечения прохождения стажировки студентов из национальных меньшинств в государственных структурах и обеспечения их работой в будущем.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi