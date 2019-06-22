Деми Мур сыграет в сериале "О дивный новый мир" по роману Олдоса Хаксли

Американская актриса Деми Мур сыграет в сериале "О дивный новый мир" (Brave New World) по одноименному роману английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Актриса исполнит роль Линды - смелой и трудолюбивой матери главного героя Джона (Олден Эренрайк).

Действие сериала-антиутопии разворачивается в Лондоне будущего, в котором люди достигли мира и стабильности, запретив моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и изучение истории.

Проект станет ремейком культового фильма 1998 года, который сняли Лесли Либмен и Ларри Уильямс. Выход сериала запланировал на февраль 2020 года.