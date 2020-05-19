​Дан старт проведению "Недели музеев тюркского мира"

В рамках совместного сотрудничества Международного фонда тюркской культуры и наследия и Республиканского Центра развития детей и молодежи Министерства образования Азербайджанской Республики 18-24 мая 2020 года объявлена "Неделя музеев тюркского мира".

Как сообщает Report, цель программы - ознакомить школьников с музеями тюркского мира, привлечь молодежь к более глубокому изучению истории, культуры и искусства тюркских стран в карантинном режиме, объявленном в странах в связи с пандемией COVID-19.

Церемония открытия "Недели музея тюркского мира" состоялась 18 мая 2020 года на онлайн-платформе. В церемонии приняли участие министр образования Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, аккредитованные в Азербайджане чрезвычайные и полномочные послы стран-членов и наблюдателей Фонда, директор Республиканского центра развития детей и молодежи Фируза Султан-заде, привлечённые к проекту руководители музеев тюркоязычных стран, а также большое количество школьников.

Открывая церемонию, министр образования Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов сообщил, что проект внесет ценный вклад во взаимораспространение общей культуры тюркоязычных стран и укрепление сотрудничества. Министр высоко оценил роль музеев в развитии школьного образования, отметил участие в этом проекте большого количества школьников из различных регионов Азербайджана.

Приветствуя гостей, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева подчеркнула значимость совместного проведения "Недели музеев тюркского мира" с Республиканским центром развития детей и молодежи Министерства образования Азербайджанской Республики для расширения дружеских и братских отношений между тюркоязычными странами. Гюнай Эфендиева отметила, что благодаря этому проекту школьники, совершая виртуальное путешествие в различные музеи тюркского мира, ближе ознакомятся с их культурой и искусством.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Сержан Абдыкаримов, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Эркан Озорал, посол Республики Узбекистан в Азербайджанской Республике Бахром Ашрафханов, посол Венгрии в Азербайджанской Республике Виктор Седерекеньи подчеркнули, что проект играет важную роль в сближении тюркского мира и дали краткую информацию о культуре и искусстве своих стран.

Директор Республиканского центра развития детей и молодежи Фируза Султан-заде отметила, что Неделя музеев для школьников, проводящаяся с 2015 года, впервые отмечается на международном уровне, как "Неделя музеев тюркского мира", и выразила благодарность Международному фонду тюркской культуры и наследия. Она также отметила, что к виртуальным экскурсиям присоединятся школьники и члены кружков Центра развития детей и молодежи, действующих в Баку и других регионах республики.

Затем участвующие в "Неделе музеев тюркского мира" директора Азербайджанского национального музея ковров, национального музея Казахстана, Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Музея Трои Турецкой Республики, Государственного музея истории Узбекистана и Национального музея Венгрии отметили положительное воздействие на взаимное духовное обогащение в рамках сотрудничества.

После официальной части школьники совершили виртуальную экскурсию в Азербайджанский национальный музей ковра и ознакомились с выставленными экспонатами.

Следует отметить, что проект предусматривает организацию виртуальных экскурсий для детей и молодежи в музеи стран-членов и наблюдателей Международного фонда тюркской культуры и наследия ежедневно с 18 по 24 мая. Программа продолжится с 19 мая Национальным музеем Казахстана, 20 мая - Кыргызским национальным музеем изобразительных искусств, 21 мая - Музеем Трои Турецкой Республики, 22 мая - Государственным музеем истории Узбекистана, 23 мая - Национальным музеем Венгрии и 24 мая завершится официальным закрытием Недели музеев для школьников.