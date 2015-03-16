Cтартует Второй Сезон Азербайджанской Лиги КВН

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Стартует Второй Сезон Азербайджанской Лиги КВН. Как сообщает Report, открытие сезона состоится во Дворце Гейдара Алиева 1 апреля, в Международный День Смеха. Ведущим вечера будет Александр Масляков младший.

В качестве специальных гостей зрителей порадуют такие популярные команды как "Старый Тбилиси" (Грузия), "Кембридж" (Россия). Ожидается приезд мега популярной команды ДАЛС, порадует своим внеконкурсным выходом на сцену и самая титулованная команда Азербайджана, участники Премьер Лиги – "Сборная Баку".

Организаторами концерта являются АМиК и АзКВН. Генеральные партнеры – министерство Молодежи и спорта, Фонд Молодежи при Президенте Азербайджана, компания SOCAR. АзКВН благодарит за поддержку председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлу Алиеву.

Бороться за победу и главный Кубок Азербайджанской Лиги КВН будут как отечественные, так и зарубежные команды: "Чак Норрис" (Азербайджан), "Кураж" (Азербайджан), "Мираж" (Азербайджан) , БГУ (Азербайджан), "Капитал Юмора" (Азербайджан), "Баксовет" (Академия Управления, Азербайджан), "Олимпийская Сборная" (Баку), Wall Street (АзГЭУ), Сборная Сумгаита, Сборная Гянджи, Сборная города Ессентуки, "ТехНАР-Политех" (Казахстан), "Капитал" (Казахстан), "Маша + Саша" (Россия), "Сборная Тбилиси" (Грузия) и др.