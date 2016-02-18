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    Cпектакли московских театров можно будет посмотреть из Баку

    21 февраля будет показан спектакль Московского академического театра сатиры по пьесе Шекспира Укрощение строптивой

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ На сайте Представительства Россотрудничества в Азербайджане открывается сезон бесплатных он-лайн трансляций спектаклей московских театров. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Российского информационно-культурного центра (РИКЦ), посмотреть спектакли могут все желающие, имеющие доступ к интернету.

    Первая трансляция состоится 21 февраля в 13:00 (по бакинскому времени). Будет показан спектакль Московского академического театра сатиры по пьесе Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" в постановке Народного артиста СССР Валентина Плучека.

    Для того, чтобы посмотреть спектакль, достаточно зайти на сайт Представительства Россотрудничества в Азербайджане по ссылке http://aze.rs.gov.ru/node/8853

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