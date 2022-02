Cопродюсер фильма "Матрица: воскрешение" подал в суд на Warner Bros.

Австралийская кинокомпания Village Roadshow Entertainment Group подала в суд на американскую студию Warner Bros. из-за преждевременного релиза фильма "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections, 2021) на стриминговой платформе HBO Max.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal.

"Единственная причина переноса даты релиза фильма для Warner Bros. состояла в том, чтобы создать крайне необходимую волну премиальных подписок HBO Max на конец года, поскольку они знали, что (фильм) будет блокбастером, несмотря на понимание того, что это (перенос релиза на более ранний срок – ред.) уничтожит кассовые сборы и лишит Village Roadshow каких-либо экономических выгод, которыми хотели бы воспользоваться WB и его филиалы", - цитирует газета иск студии. По версии Village Roadshow, выпуск фильма на стриминговой платформе одновременно с началом его проката в кинотеатрах нарушает соглашение между студиями, отмечает газета.

Напомним, что фантастический боевик стал продолжением франшизы, в которую входят картины "Матрица" (The Matrix, 1999), "Матрица: Перезагрузка" (The Matrix Reloaded, 2003) и "Матрица: Революция" (The Matrix Revolutions, 2003).