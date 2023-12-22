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CNN опубликовал статью, посвященную азербайджанскому искусству ковроткачества

CNN опубликовал статью, посвященную азербайджанскому искусству ковроткачества "Для некоторых дом там, где сердце. В Азербайджане, однако, говорится: "Где мой ковер, там я и мой дом"."
Искусство
22 декабря 2023 г. 20:08
CNN опубликовал статью, посвященную азербайджанскому искусству ковроткачества

"Для некоторых дом там, где сердце. В Азербайджане, однако, говорится: "Где мой ковер, там я и мой дом"."

Как сообщает Report, об этом говорится в статье CNN под названием "Азербайджан: Прекрасная страна, где ковер - высший уровень искусства", посвященной азербайджанскому искусству ковроткачества.

Автор статьи отмечает, что в Азербайджане любовь к коврам нерушима — это очень почитаемый вид искусства, который был вплетен в его культурную ДНК со времен бронзового века и сохранялся с тех пор: "Сегодня ковры – неотъемлемая часть повседневной жизни".

Техника ковроткачества, как пишет автор, передается из поколения в поколение, и каждый ковер может рассказать свою уникальную историю: "Это настолько художественный феномен, что в 2010 году ЮНЕСКО включило традиционное азербайджанское ковроткачество в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В столице страны Баку самое яркое воплощение всеми любимого ковра представлено в виде здания, напоминающего гигантский наполовину свёрнутый ковер, украшенный золотым геометрическим узором".

В статье также говорится об истории ковроткачества в Азербайджане. Автор отмечает, что азербайджанские ковры были восхвалены в книге "Китаби Деде Коркут", которую некоторые относят к X веку, что делает ее одним из старейших сохранившихся произведений тюркской литературы: "Считается, что арабский путешественник Аль-Мукаддаси, живший в X веке, посетил Азербайджан, отметив, что "их коврам нет равных в мире". О значении азербайджанского ковра писали в своих произведениях даже древнегреческие историки Геродот и Ксенофонт, а также известный итальянский путешественник и писатель Марко Поло".

Сегодня сохранение ковроткачества настолько важно для Азербайджана, что его преподают в некоторых университетах и колледжах по всей стране: "Например, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств в Баку дает степень бакалавра в области декоративно-прикладного искусства.

А для туристов по всей стране есть мастерские ковроткачества, в том числе "Гадим Губа" в северном Губинском районе Азербайджана.

Автор выражает уверенность в том, что для будущих поколений ковры останутся прочно вписанными в гобелен азербайджанской культуры.

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Версия на английском языке CNN publishes article on Azerbaijani art of carpet weaving

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