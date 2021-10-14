CinemaPlus впервые в Азербайджане открыл кинотеатр с новой технологией 4DX

На берегу Каспийского моря, в торговом центре Dəniz Mall открылся самой большой в Азербайджане кинотеатр CinemaPlus. Уникальность нового кинотеатра заключается в новейшей технологии 4DX, не имеющий аналогов в стране.

На берегу Каспийского моря, в торговом центре Dəniz Mall открылся самой большой в Азербайджане кинотеатр CinemaPlus. Уникальность нового кинотеатра заключается в новейшей технологии 4DX, не имеющий аналогов в стране.

Как сообщает Report, инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как, движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.

Каждый 4DX зал состоит из посадочных мест c движением в пространстве синхронно с видео с 21 разным эффектом и максимально повышает восторг, полученный от просмотра фильма, и стоит за гранью аудио и видео возможностей. Более 650 голливудских и местных фильмов были показаны в формате 4DX. На сегодняшний день имеются более 75 000 4DX мест в 649 залах в 64 странах мира.

Хотим отметить, что все новинки проката, которые выходят в премьерный день транслируются в формате 4DX.

Также в кинотеатре 6 застекленных мини залов Skybox, располагающиеся в верхних ярусах зрительного зала, с посадочными местами от 6 до 12 человек. Зрители смогут насладиться просмотром кино на удобных креслах, оснащенных индивидуальным освещением и зарядкой для гаджетов. Вход в каждый Skybox зал отдельный, куда можно подняться на лифте.

Для особых гостей в кинотеатре два VIP DIAMOND зала, оборудованные большими комфортными автоматически раскладывающими креслами со встроенными столиками и подставкой для ног. Все кресла расположены на некотором расстоянии друг от друга, что создает атмосферу уединенности и уюта. В последних рядах установлены комфортабельные диваны, напоминающие домашнюю обстановку.

Кинотеатр СinemaPlus Dəniz Mall состоит из 11-ти залов и свыше 1 000 посадочных мест.

В сеть кинотеатров CinemaPlus входит 10 кинотеатров, свыше 50 экранов и более 5 000 посадочных мест.