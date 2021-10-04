CinemaPlus анонсировал предстоящие в октябре премьеры

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, сеть кинотеатров CinemaPlus с 1 октября возобновила свою деятельность.

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, сеть кинотеатров CinemaPlus с 1 октября возобновила свою деятельность.

Как сообщает Report, в связи с этой знаменательной датой кинотеатр премиум-класса CinemaPlus, расположенный в ТЦ Gənclik Mall, решил встретить своих любимых зрителей с особым сюрпризом и организовал музыкальный фестиваль. Фойе кинотеатра было празднично украшено шарами "Helium Baku".

Вечер начала профессиональная инструментальная музыкальная группа Merry Band. C музыкальным сопровождением аниматоры в образе киногероев, руководителем которых является Татьяна Доливец, прошлись по Торговому центру с флагами кинотеатра и шарами.

Завершил праздник камерный Оркестр Avanqard, исполняя все известные песни из знаменитых фильмов и мультфильмов.

Фото- и видеосъемку произвела креативная компания Light in Black.

Гости и зрители с большим удовольствием присоединялись к празднику.

В сети кинотеатров CinemaPlus в октябре ожидаются премьеры таких фильмов, как "Джемс Бонд: Не время умирать", "Веном 2", "Дюна", "Семейка Аддамс: Горящий тур", "Хэллоуин убивает", "Неисправимый Рон"».

CinemaPlus – это сеть кинотеатров, которая имеет цифровые проекционные системы с высоким разрешение и возможностью показа 3D-контента. Также высококачественные киноэкраны, технологии повышенной яркости и четкости изображения "Enhanced 4KBarco" позволяют показывать кинофильмы в наилучшем и наивысшем качестве. Кроме этого, CinemaPlus впервые в Азербайджане применила мировую систему Dolby Atmos. В сеть кинотеатров CinemaPlus входит 10 кинотеатров, свыше 50 экранов и более 5 000 посадочных мест.