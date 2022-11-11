О нас

CinemaPlus с 11 ноября приступает к показу турецкой трагикомедии "Мастерская"

CinemaPlus с 11 ноября приступает к показу турецкой трагикомедии "Мастерская" Сеть кинотеатров «CinemaPlus» с 11 ноября приступает к показу турецкого трагикомедийного фильма «Мастерская» (Tamirhane).
Искусство
11 ноября 2022 г. 17:04
CinemaPlus с 11 ноября приступает к показу турецкой трагикомедии Мастерская

Сеть кинотеатров CinemaPlus с 11 ноября приступает к показу турецкого трагикомедийного фильма "Мастерская" (Tamirhane).

Как передает Report, режиссером фильма стал знаменитый актер Эркан Колчак Кёстиндиль, а сценаристом Бюлент Шакрак. Они же являются актерами данного фильма.

В главных ролях снялись Неджат Ишлер, Мерве Диздар,Рыза Коджаоглу, Али Сечкинер, Эркан Колчак Кёстендиль, Бюлент Шакрак.

Фильм рассказывает об истории Йылмаза и Мюждата. Они знают друг друга с детства, поскольку вместе взрослели в одном и том же приюте. Теперь они работают в ремонтной мастерской. Однажды к ним для ремонта машины приезжает пожилой мужчина, который им сразу же не понравится из-за того, что он постоянно всем недоволен. У владельца случается сердечный приступ, и он умирает. Двое друзей тут же понимают, что их могут обвинить в убийстве. Йылмаз и Мюждат кладут труп старика в топливный бак. После они замечают, что машины, которые они красили растворителем, взятым из топливного бака, где находился труп, начинают выглядеть великолепно. С этого момента жизнь Йылмаза и Мюждата полностью меняется.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке CinemaPlus-da “Tamirhane” türk tragikomediya filminin nümayişi başlayıb

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi