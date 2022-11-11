CinemaPlus с 11 ноября приступает к показу турецкой трагикомедии "Мастерская"

Сеть кинотеатров «CinemaPlus» с 11 ноября приступает к показу турецкого трагикомедийного фильма «Мастерская» (Tamirhane).

Сеть кинотеатров CinemaPlus с 11 ноября приступает к показу турецкого трагикомедийного фильма "Мастерская" (Tamirhane).

Как передает Report, режиссером фильма стал знаменитый актер Эркан Колчак Кёстиндиль, а сценаристом Бюлент Шакрак. Они же являются актерами данного фильма.

В главных ролях снялись Неджат Ишлер, Мерве Диздар,Рыза Коджаоглу, Али Сечкинер, Эркан Колчак Кёстендиль, Бюлент Шакрак.

Фильм рассказывает об истории Йылмаза и Мюждата. Они знают друг друга с детства, поскольку вместе взрослели в одном и том же приюте. Теперь они работают в ремонтной мастерской. Однажды к ним для ремонта машины приезжает пожилой мужчина, который им сразу же не понравится из-за того, что он постоянно всем недоволен. У владельца случается сердечный приступ, и он умирает. Двое друзей тут же понимают, что их могут обвинить в убийстве. Йылмаз и Мюждат кладут труп старика в топливный бак. После они замечают, что машины, которые они красили растворителем, взятым из топливного бака, где находился труп, начинают выглядеть великолепно. С этого момента жизнь Йылмаза и Мюждата полностью меняется.