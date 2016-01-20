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    "CinemaPlus" провел бесплатный показ фильма "Кровавый январь"

    Cегодня кинотеатр снял с показа все фильмы комедийного жанра

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/  Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" 20 января провел бесплатный показ фильма "Кровавый январь", режиссером которого является Вахид Мустафаев. Как сообщает Report, главные роли в фильме исполнили Небахат Чехре, Фаик Мирзоев и Азер Айдемир.

    Фильм повествует о трагических событиях 20 января 1990 года. Два брата - коммунист Наджаф и революционер Мехти. У каждого из них своя правда. А в центре драмы находится их мать - Хадиджа.

    Также, сегодня  кинотеатр  снял с показа все фильмы комедийного жанра.

    "CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

    В прошлом месяце Азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".

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