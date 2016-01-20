"CinemaPlus" провел бесплатный показ фильма "Кровавый январь"

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" 20 января провел бесплатный показ фильма "Кровавый январь", режиссером которого является Вахид Мустафаев. Как сообщает Report, главные роли в фильме исполнили Небахат Чехре, Фаик Мирзоев и Азер Айдемир.

Фильм повествует о трагических событиях 20 января 1990 года. Два брата - коммунист Наджаф и революционер Мехти. У каждого из них своя правда. А в центре драмы находится их мать - Хадиджа.

Также, сегодня кинотеатр снял с показа все фильмы комедийного жанра.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

В прошлом месяце Азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".