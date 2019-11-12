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CinemaPlus провел флешмоб в честь Дня Государственного флага - ВИДЕО

CinemaPlus провел флешмоб в честь Дня Государственного флага - ВИДЕО

Кинотеатр премиум-класса CinemaPlus провел флешмоб-парад в честь Дня Государственного флага, отмечаемого 9 ноября.

Как сообщает Report, работники кинотеатра с флагами в сопровождении оркестра "Baku Band" прошлись по торговому центру Ganjlik Mall, исполняя национальные мелодии. К шествию присоединялись посетители, которые подпевали, танцевали, снимали на телефоны, делали фотографии на память и селфи.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

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