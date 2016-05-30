Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум класса "CinemaPlus" проведет специальную акцию в Международный День защиты детей - 1 июня. Как сообщает Report, в этот день все мультфильмы будут показаны по цене 3 маната.

Также сеть кинотеатров "CinemaPlus" организует благотворительную акцию для детей из детских домов и малоимущих семей. Будет показан детский фильм, организован фуршет, шары и сюрпризы.

"CinemaPlus" и впредь намерен следовать своей доброй традиции - проводить такие акции на радость детям.

Отметим, в Гяндже, во втором по величине городе Азербайджана, состоялось открытие кинотеатра "CinemaPlus", который находится по адресу: Низами, 8, на 4-ом этаже Торгового Центра "Xəmsə Park".

Кинотеатр "CinemaPlus" 28 mall находится по адресу: проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, 5 этаж.

Для полной информации загрузите новое мобильное приложение "CinemaPlus" для смартфона с операционной системой IOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promote.cinemaplus