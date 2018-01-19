CinemaPlus приступил к показу документального фильма "Свет за окном"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров CinemaPlus приступила к показу документального фильма "Свет за окном".

Как сообщает Report, автором идеи и главным продюсером фильма является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Съемки были осуществлены при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Баку Медиа Центра.

Автор сценария и режиссер экранного произведения - Олег Шоммер, героиня документальной картины - Вюсаля Керимова.

Сюжетная линия фильма построена на Добре и Зле. Что надо сделать, чтобы Добро победило в вечном противостоянии Добра и Зла? Герои фильма стараются ответить на этот вопрос. Среди них мы видим человека, который более 20 лет провел в тюрьме и в настоящее время каждый свой день начинает с того, что творит добро, стремясь тем самым, чтобы "демоны" вновь не обрели над ним власть. Вместе с тем, в фильме врачи, спасая детей от онкологических заболеваний, открыто ведут борьбу со Злом и во многих случаях побеждают.

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