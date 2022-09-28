CinemaPlus отметил День памяти показом фильма "Старые чемоданы"

27 сентября в кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, в связи с Днем памяти, состоялся закрытый показ фильма "Köhnə çamadanlar" ("Старые чемоданы") о Первой и Второй карабахской войне.

27 сентября в кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, в связи с Днем памяти, состоялся закрытый показ фильма "Köhnə çamadanlar" ("Старые чемоданы") о Первой и Второй карабахской войне.

Как сообщает Report, перед показом фильма, приуроченным ко Дню памяти шехидов, выступили и поделились своими ощущениями творческая группа фильма, а также герои и ветераны Второй Kарабахской войны.

Народный артист Мамед Сяфа, сыгравший в фильме образ своего отца-мученика, а также участницы Первой карабахской войны Алия Пириева, Кямаля Гахраманова, Ханимзер Гасанова и Махаббат Пашаева, а также ветераны 44-дневной Отечественной войны, рассказали о том, что они пережили, какие чувства испытывали, как проходить через боль потери близких.

Они говорили, что до сих пор несут в себе тяжесть войны, как физическую так и духовную ношу, и все кадры происходящего у них перед глазами до сих пор. Беспощадная война оставила в их жизни глубокий след и благодаря таким фильмам, будущее поколение поймет, через что прошла наша земля, какую потерю они пережили, и будет дорожить миром, который сейчас царит благодаря этим людям.

Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается о судьбах и трагедиях женщин первой и второй Карабахских войн, с разницей почти в 30 лет… Эти женщины – жертвы армянской агрессии и герои войны, среди которых воины, матери шехидов, сестры, жены, врачи, пленные и беженцы. Разные истории, объединённые одной драматургией, происходящие на фоне войны, в сложных психологических условиях, но главное – всегда с верой в Победу!

Режиссер-постановщик и автор проекта - Саида Хагвердиева, автор сценария - Севда Солтанова, оператор-постановщик - Шахмар Сафароглу, художник-постановщик - Афшан Асадова, композитор - Вугар Джамалзаде, режиссёр монтажа - Рза Алмаси Пегру, арт-директор - Таир Алиев, генеральный продюсер - Пярвина Исмайлова, продюсеры - Кямаля Нейматова и Ниджат Мамедов, редактор - Гамида Рустамова, менеджеры Айнура Алекперова и Гюляр Малик.

В ролях – народные артисты Мамед Сяфа, Пярвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Шафаг Алиева, Насиба Эльдарова, актеры – Земфира Абдулсамедова, Зюмруд Гасымова, Ульвия Алиева, Зульфия Гурбанова, Оксана Расулова, Зульфия Назар Мамедова, Рада Насибова, Зарина Гурбанова, Айгюн Фатуллаева, Тюркай Джафарли, Кёнуль Гасымова, Самими Фархад, Агиль М.Гулиев, Намиг Агаев, Вугар Гаджиев, Джаваншир Магеррамов, Расмия Нурмамедова, Гызылгюль Гулиева и другие.

В фильме, наряду с профессиональными актерами, снялись реальные участники 44-дневной Отечественной войны, военнослужащие, проходящие службу в Пограничных войсках Государственной пограничной службы, а также талантливые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Съемки фильма совместного производства RS Production, инклюзивного театра «OYUN», Центра инклюзивного развития и творчества DOST и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана начались осенью 2021 года.

Поддержку в организации мероприятия оказали ресторан «MADO», фотосъёмка - креативная компания «Light in Black» и « Strafor kəsim».

Отметим, что фильм с 29 сентября будет показан во всех кинотеатрах CinemaPlus.