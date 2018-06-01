CinemaPlus организовал развлекательную программу в Международный день защиты детей - ВИДЕО

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В первый день лета ежегодно отмечается потрясающее событие - День защиты детей! Этот праздник напоминает всем о важности и необходимости беззаветно любить детей и делать их счастливыми. В столь радостный день в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus 28 Mall была организована развлекательная программа для детей из семей шехидов, из Общественного объединения Мехрибан Зейналовой "Чистый мир", детей с синдромом Дауна и детей из малоимущих семей.

Как сообщет Report, около 125 детей посмотрели выступление клоуна Агуши. Затем юные зрители посмотрели анимационный фильм "Распрекрасный принц", профессионально дублированный на азербайджанский язык студией Cinemazadeh в 2018 году.

Анимационный фильм дублировали Кямаля Пириева, Вюсал Муртузалиев, Зюмрюд Бадалова, Парвиз Мамедрзаев, Эльшан Рустамов, Эльман Рафиев, Саид Низами, Назакят Мамедли, Хуснийя Мюрватова, Хумар Салимова, Самира Раджабли, Земфира Абдулсамедова, Ровшан Мамедли и Хатаи Али.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер и звукооператор – Натик Шекер Али, переводчик – Афаг Васифгызы, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером семейного анимационного фильма является Росс Венокур.

Краткое описание: О прекрасном принце мечтает каждая, что уж говорить о Распрекрасном. Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки, но плата за это - праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем. И теперь у Распрекрасного принца всего три дня, чтобы спасти Королевство от самого себя…

Поддержку в организации мероприятия оказал Международный образовательный и инновационный центр XXI век. Медиа-поддержка - детское телевидение ARB Günəş.