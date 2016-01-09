"CinemaPlus" начал показ нового турецкого фильма "Delibal"

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" с 8 января приступил к показу турецкой мелодрамы "Delibal". Как сообщает Report, в фильме показана история страстной любви студентов университета Барыша, который посвящает всю свою жизнь музыке, и привлекательной девушки Фюсун.

Главные герои фильма - молодой, но уже талантливый актер Чагатай Улусой и модель Лейла Лидия Тугутлу. Для того, чтобы сыграть своего героя Улусой похудел на 7,5 кг, брал уроки на ударных и уроки по вождению мотоцикла. Режиссером фильма является Али Бильгин.

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра, а также онлайн на официальном сайте кинотеатра www.cinemaplus.az или же заказать, позвонив по номеру 012 499 89 88 и 119.