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    CinemaPlus Azerbaijan посетил известный немецкий режиссер

    Он встретился с местными кинематографистами и СМИ для обсуждения особенностей его режиссерского стиля

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azerbaijan 22 и 29 июня состоялся мастер-класс и показ фильмов известного немецкого режиссера Файта Хельмера.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу CinemaPlus Azerbaijan.

    Во время мастер-класса и показа фильмов Файт Хельмер встретился с местными кинематографистами и СМИ для обсуждения особенностей его режиссерского стиля и препятствий в создании фильмов.

    Отметим, что режиссер, сценарист-продюсер Файт Хельмер снял свой первый фильм, когда ему было 14. Известность ему принесли короткометражные фильмы. Его первый художественный фильм "Тувалу" с Денисом Лавантом в главной роли получил приглашение на участие в 62 фестивалях, включая фестиваль фильма в Сан-Себастьяне, Лондоне, Чикаго, Берлине и Карловых Варах. 

    Его третий художественный фильм "Абсурдистан" (2008) снят в Азербайджане. Премьера состоялась в Сандэнсе. Картина получила награды на многочисленных фестивалях. Хельмер также является соавтором художественного фильма "Братья Складановские" режиссера Вима Вендерса, премьера которого состоялась в Венеции в 1997 году.

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