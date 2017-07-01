CinemaPlus Azerbaijan посетил известный немецкий режиссер

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azerbaijan 22 и 29 июня состоялся мастер-класс и показ фильмов известного немецкого режиссера Файта Хельмера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу CinemaPlus Azerbaijan.

Во время мастер-класса и показа фильмов Файт Хельмер встретился с местными кинематографистами и СМИ для обсуждения особенностей его режиссерского стиля и препятствий в создании фильмов.

Отметим, что режиссер, сценарист-продюсер Файт Хельмер снял свой первый фильм, когда ему было 14. Известность ему принесли короткометражные фильмы. Его первый художественный фильм "Тувалу" с Денисом Лавантом в главной роли получил приглашение на участие в 62 фестивалях, включая фестиваль фильма в Сан-Себастьяне, Лондоне, Чикаго, Берлине и Карловых Варах.

Его третий художественный фильм "Абсурдистан" (2008) снят в Азербайджане. Премьера состоялась в Сандэнсе. Картина получила награды на многочисленных фестивалях. Хельмер также является соавтором художественного фильма "Братья Складановские" режиссера Вима Вендерса, премьера которого состоялась в Венеции в 1997 году.