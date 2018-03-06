Чиновники, получившие роли в азербайджанских фильмах - ВИДЕО

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В производимых в Азербайджане фильмах и сериалах порой можно встретить людей, которые работают в совсем других сферах.

Как сообщает Report, среди них есть и люди, которые работают в госструктурах.

Так, помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов сыграл в фильме "Француз" эпизодическую роль сотрудника французского посольства.

Вице-премьер Эльчин Эфендиев сыграл в роли зрителя в фильме "Юбилей Данте".

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы воплотил образ Теймура в фильме "Не бойся, я с тобой".

Руководитель пресс-службы Кабмина Акиф Али сыграл роль Тапдыга в фильме "Звук свирели", роль Мамеда - в фильме "Если мы вместе", образ Фазиля - в фильме "Удар в спину".

Руководитель пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли сыграл главную роль в фильме "Бизнесмен".

Сотрудник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов воплотил образ Мамеда в сериале "Последняя глава", образ Салеха Рзаева - в сериале "Право на совесть", а также снялся в фильмах "Насими", "Черная Волга", "Асиф, Васиф, Агасиф", "В огне", "Мерзавец".

Руководитель киностудии "Азербайджанфильм" Мушфиг Хатамов создал образ курьера в фильме “Полил я улицы водой”.

Хотя известный общественный деятель, председатель Объединения писателей Азербайджана Анар и не является госчиновником, однако исполненные им роли Мурада в фильме "Счастья вам, девочки" и сотрудника редакции в фильме "Берег воспоминаний" также была встречена с большим интересом.