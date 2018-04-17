Четвертый Весенний Фестиваль Британского Кино стартует в Баку с 1 мая

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ C 1 по 6 мая в Баку пройдет Четвертый Весенний Фестиваль Британского Кино. Как сообщает Report, в ходе кинофестиваля, организованного British Council в Азербайджане в сотрудничестве с посольством Великобритании и Киноцентром "Низами", зрители увидят самые лучшие британские фильмы.

На Фестивале 2018 года будут показаны восемь интересных и разноплановых фильмов, в том числе и "Дыши ради нас", "Дафна", "Записки о слепоте", "Дэвид Боуи это...", "Город тусклых огней", "Англия принадлежит мне", "Сиделка", и "Скрюченный домишко".

В этом году фестиваль откроет фильм, завоевавший многочисленные награды, под названием "Дыши ради нас". Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке, а три из них - "Дыши ради нас", "Дафна" и "Англия принадлежит мне" - с азербайджанскими субтитрами.

"В этом году "Весна Британского Кино" представляет на выбор очень интересные новые фильмы, и я надеюсь, что бакинские зрители не упустят возможности посмотреть все эти прекрасные кинокартины. В рамках данного фестиваля мы хотим показать азербайджанскому зрителю новаторские и разнообразные фильмы британских кинематографистов и найти пути творческого обмена с местными деятелями кино", - заявила Директор British Council Azerbaijan Элизабет Уайт по случаю проведения фестиваля.

Посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс в свою очередь отметила, что 2017 год был знаменательным для британского кино: "В этом году сильные драмы, блокбастеры и комедийные картины были вынесены на суд мирового зрителя. Статистические данные, опубликованные Британским Институтом Кино, демонстрируют рекордный успех британской киноиндустрии в 2017 году, в очередной раз закрепившей свою лидерскую позицию в сфере кинематографии, а также свидетельствуют о росте ее зрительской аудитории".

Фильмы будут показаны в киноцентре "Низами". Билеты продаются в кассах киноцентра "Низами" по цене 2 маната.

British Council в партнерстве с киноцентром "Низами" также проведет двухдневный семинар с 15 по 17 мая для лидеров культуры Азербайджана. Мероприятие будет посвящено тому, как сделать объекты культуры у нас в стране более доступными и инклюзивными.