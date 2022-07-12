Черно-белый мир Мирджавада Ахунзаде

12 июля в Азербайджане, как и во всем мире, профессионалы, начинающие фотографы и просто любители отмечают Международный день фотографа.

12 июля в Азербайджане, как и во всем мире, профессионалы, начинающие фотографы и просто любители отмечают Международный день фотографа.

Как сообщает Report, одним из первых профессиональных фотографов Азербайджана был Мирджавад Ахунзаде, родившийся в 1909 году в поселке Маштага.

Его отец работал в типографии, куда к нему часто приходил маленький Мирджавад. Здесь у него и зародился интерес к фотографии.

По словам внучки фотографа Наргиз Ахундовой, дедушка был фанатом своего дела. "Помню, как в городской квартире он оборудовал под фотолабораторию трехстворчатый шкаф, нередко приносил работу домой и работал до глубокой ночи", — рассказывает она.

В 1991 году на киностудии "Яддаш" режиссер Шамиль Наджафзаде снял о Мирджаваде Ахундзаде фильм "Черно-белый мир" (Ağ-qara dünya). Фильм представляет собой кадры с Мирджавадом в его доме в Маштаге, но самое большое место отведено его фотоархиву, фотографиям старого Баку, нефтепромыслов, портретам.

"Дедушка был на премьере фильма со старшей внучкой. Но к тому времени он уже ослеп, о действиях на экране ему рассказывала внучка", - вспоминает Н. Ахундова.

По ее словам, М. Ахундзаде уже перестал фотографировать с 1985 года, он практически потерял зрение, что не позволяло заниматься любимым делом - слепота стала для него большой трагедией.

У М. Ахундзаде была большая семья - 10 детей и 32 внука, которых он очень любил фотографировать. Но старался снимать экспромтом, не выстраивал композицию. "Все внуки вспоминают его как самого лучшего деда", - сказала Н. Ахундова.

Долгое время Ахундзаде работал в Узбекистане, затем в музее Низами в Баку, перед которым дедушка посадил 10 чинаров в честь своих десятерых детей, сказала Наргиз-ханум, добавив, что, хотя он всех своих детей обучил искусству фотографии, никто из них не продолжил его дело.

Его фотографии – отражение сразу двух эпох Азербайджана, ценный исторический материал. К сожалению, огромный архив работ М.Ахундзаде был утерян, по утверждениям разных источников продан за границу после его смерти в 1996 году.

Гюльнара Джамилова