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Чаппелл Рон признали лучшей новой исполнительницей на церемонии Grammy

Чаппелл Рон признали лучшей новой исполнительницей на церемонии Grammy Американская певица Чаппелл Рон стала обладательницей Grammy в номинации "Лучший новый исполнитель". 67-я церемония вручения музыкальной награды проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе.
Искусство
3 февраля 2025 г. 08:47
Чаппелл Рон признали лучшей новой исполнительницей на церемонии Grammy

Американская певица Чаппелл Рон стала обладательницей Grammy в номинации "Лучший новый исполнитель". 67-я церемония вручения музыкальной награды проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе.

Как передает Report, трансляцию ведет телеканал CBS.

На статуэтку в этой категории также претендовали американские музыканты Сабрина Карпентер, Тедди Свимс, Бенсон Бун и Коллинз Чибуэзе, выступающий под псевдонимом Shaboozey, британская певица Raye, музыкальная группа из Техаса Khruangbin, американская рэп-исполнительница Doechii. Всего Рон представлена в шести категориях Grammy. Столько же номинаций получила Сабрина Карпентер.

В 2024 году лучшей новой исполнительницей была признана американская певица Виктория Моне.

Мероприятие пятый год подряд ведет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

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Версия на азербайджанском языке Çappell Ron “Qremmi”də “Ən yaxşı yeni sənətçi” adına layiq görülüb

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