Чаппелл Рон признали лучшей новой исполнительницей на церемонии Grammy

Американская певица Чаппелл Рон стала обладательницей Grammy в номинации "Лучший новый исполнитель". 67-я церемония вручения музыкальной награды проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе.

Американская певица Чаппелл Рон стала обладательницей Grammy в номинации "Лучший новый исполнитель". 67-я церемония вручения музыкальной награды проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе.

Как передает Report , трансляцию ведет телеканал CBS .

На статуэтку в этой категории также претендовали американские музыканты Сабрина Карпентер, Тедди Свимс, Бенсон Бун и Коллинз Чибуэзе, выступающий под псевдонимом Shaboozey, британская певица Raye, музыкальная группа из Техаса Khruangbin, американская рэп-исполнительница Doechii. Всего Рон представлена в шести категориях Grammy. Столько же номинаций получила Сабрина Карпентер.

В 2024 году лучшей новой исполнительницей была признана американская певица Виктория Моне.

Мероприятие пятый год подряд ведет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.