Церетели о Таире Салахове: Скончался великий художник мирового масштаба

Российская академия художеств выразила соболезнования в связи с кончиной Таира Салахова

"Скончался великий художник, художник мирового масштаба! Я потерял близкого друга. То, что я чувствую, невозможно передать словами! Хочу передать соболезнования Айдан!".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, выражая соболезнования семье выдающегося азербайджанского художника Таира Салахова.

Также свои соболезнования выразили семье, друзьям, коллегам художника Президиум Российской академии художеств и Отделение живописи. "Эта потеря невосполнима. Ум, железная воля, честность и справедливость... Ушел из жизни прекрасный человек, величайший мастер кисти, работы которого завоевали признание и любовь во всем мире. Мы вместе с Вами сопереживаем эту тяжелую утрату. Он много значил для нас всех, мы глубоко скорбим вместе с Вами…", - отметили они.

Таир Салахов проработал в Российской академии художеств более 40 лет: из них большую часть времени руководил Отделением живописи РАХ.

Он скончался этой ночью в Германии на 93-ем году жизни и будет похоронен в Баку.