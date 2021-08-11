Церемония вручения Emmy пройдет под открытым небом

Церемония вручения американской телевизионной премии Emmy пройдет в этом году частично на открытом воздухе из-за ухудшения ситуации с пандемией.

Церемония вручения американской телевизионной премии Emmy пройдет в этом году частично на открытом воздухе из-за ухудшения ситуации с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник портал Deadline со ссылкой на организаторов.

По его сведениям, устроители церемонии решили сделать дополнительную площадку за театром Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), чтобы "использовать декорации внутри и снаружи здания, а также обеспечить рассадку с лучшим соблюдением социальной дистанции".

Отмечается, что ранее организаторы 73-й по счету церемонии, проведение которой намечено на середину сентября, решили ограничить число людей на красной ковровой дорожке также из-за ухудшения ситуации с пандемией. По тем же причинам будет сокращено и число номинантов, имеющих право прийти на церемонию: команду каждого из проектов смогут представлять не более четырех человек.