Церемония прощания с Гюлярой Джаббарлы состоится в мечети Тезе Пир

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В мечети Тезе Пир состоится церемония прощания с дочерью известного азербайджанского драматурга, поэта и прозаика Джафара Джаббарлы, директором Дома-музея Дж.Джаббарлы, заслуженным деятелем искусств Гюлярой Джаббарлы.

Об этом Report сообщил сын Гюляры Джаббарлы, Бахлул Сейфеддиноглу.

По его словам, Г.Джаббарлы будет предана земле в 14:30 на старом мусульманском кладбище на проспекте Метбуат: "Долгое время у нее были проблемы с сердцем. Позавчера маме исполнилось 88 лет. В своих последних словах она пожелала народу и своим детям мира и благополучия. "Пусть они живут не столько, сколько мой отец, а столько, сколько живут его произведения", говорила мама".

Отметим, что Г.Джаббарлы скончалась сегодня.