В Киноцентре Низами состоится церемония открытия “Недели Российских фильмов в Азербайджане”

23-го сентября в Киноцентре Низами в Баку состоится церемония открытия «Недели Российских фильмов в Азербайджане», организованной при поддержке министерства культуры России, министерства культуры Азербайджана, Российского продюсерского центра "Кинофест", Киноцентра Низами и Современного центра искусcтва YARAT.
Как сообщает Report, официальная часть открытия дней кино завершится показом фильма «Битва», которую представит зрителям и гостям церемонии режиссер Анар Аббасов.
В состав российской делегации также включены другие известные кинематографисты, которые представят свои фильмы в последующие дни - это режиссер фильма «Танки» Ким Дружинин, сценарист и актер фильма «Домовой» Дмитрий Бедарев, режиссер фильма «Ван Гоги» Сергей Ливнев, продюсер фильма «Дорогой папа» Георгий Малков.
Фильмы будут демонстрироваться в большом зале киноцентра Низами с 23-го по 29 –го сентября ежедневно.
24-го сентября, 20-00 –показ фильма «Танки».
25-го сентября, 20-00 –показ фильма «Домовой»
26-го сентября, 20-00 –показ фильма «Мой дорогой папа»
27-го сентября, 14-00 – показ фильма «Любовницы»
28-го сентября, 12-00 –показ фильма «Спасти Ленинград»
29-го сентября, 20-00 – показ фильма «Давай разведемся»
В Центре Современного Искусства YARAT
24 сентября, 19:00 - показ фильма «Ван Гоги»
27 сентября, 19:00 - показ фильма «Война Анны»
28 сентября, 19:00 - показ фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова»
Вход на фильмы свободный.
News DepartmentАвтор новости