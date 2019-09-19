В Киноцентре Низами состоится церемония открытия “Недели Российских фильмов в Азербайджане”

23-го сентября в Киноцентре Низами в Баку состоится церемония открытия «Недели Российских фильмов в Азербайджане», организованной при поддержке министерства культуры России, министерства культуры Азербайджана, Российского продюсерского центра "Кинофест", Киноцентра Низами и Современного центра искусcтва YARAT.

Как сообщает Report, официальная часть открытия дней кино завершится показом фильма «Битва», которую представит зрителям и гостям церемонии режиссер Анар Аббасов.

В состав российской делегации также включены другие известные кинематографисты, которые представят свои фильмы в последующие дни - это режиссер фильма «Танки» Ким Дружинин, сценарист и актер фильма «Домовой» Дмитрий Бедарев, режиссер фильма «Ван Гоги» Сергей Ливнев, продюсер фильма «Дорогой папа» Георгий Малков.

Фильмы будут демонстрироваться в большом зале киноцентра Низами с 23-го по 29 –го сентября ежедневно.

24-го сентября, 20-00 –показ фильма «Танки».

25-го сентября, 20-00 –показ фильма «Домовой»

26-го сентября, 20-00 –показ фильма «Мой дорогой папа»

27-го сентября, 14-00 – показ фильма «Любовницы»

28-го сентября, 12-00 –показ фильма «Спасти Ленинград»

29-го сентября, 20-00 – показ фильма «Давай разведемся»

В Центре Современного Искусства YARAT

24 сентября, 19:00 - показ фильма «Ван Гоги»

27 сентября, 19:00 - показ фильма «Война Анны»

28 сентября, 19:00 - показ фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова»

Вход на фильмы свободный.