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    В Центре Гейдара Алиева состоится концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра

    Отрывки из оперетт представит солист оркестра Элизабет Ярман

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ 1 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра.

    Как сообщили Report в центре, в программу концерта будут включены произведения всемирно известного австрийского композитора, короля вальса Иоганна Штрауса и других композиторов.

    По традиции, создатель и художественный руководитель оркестра Петер Гут Штраус будет дирижировать оркестром.

    Отрывки из оперетт представит солист оркестра Элизабет Ярман (сопрано). 

    Билеты на концерт стоят 20, 30, 40, 60, 80, 100 и 120 манатов. Их можно приобрести в кассах центра. 

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