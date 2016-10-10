Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ 1 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра.

Как сообщили Report в центре, в программу концерта будут включены произведения всемирно известного австрийского композитора, короля вальса Иоганна Штрауса и других композиторов.

По традиции, создатель и художественный руководитель оркестра Петер Гут Штраус будет дирижировать оркестром.

Отрывки из оперетт представит солист оркестра Элизабет Ярман (сопрано).

Билеты на концерт стоят 20, 30, 40, 60, 80, 100 и 120 манатов. Их можно приобрести в кассах центра.