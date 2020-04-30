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Центр мугама представил лекцию о старинных музыкальных инструментах

Центр мугама представил лекцию о старинных музыкальных инструментах

Международный Центр Мугама продолжает представлять на своих страницах в социальных сетях лекции, посвященные экспозициям старинных азербайджанских музыкальных инструментов из музейной части Центра. 

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Центра, данный выпуск лекции, представленный руководителем научно-исследовательской лаборатории усовершенствования национальных музыкальных инструментов Национальной Консерватории Азербайджана Мамедали Мамедовым, был посвящен уду. 

Уд – древнейший струнно-щипковый плекторный инструмент. Широко распространился в Азербайджане, в том числе на Ближнем Востоке, в арабских странах, Турции, частично Иране. В Средние века место, которое занимал уд в музыке народов всего Ближнего Востока, по значению можно приравнять месту, которое занимал клавесин в европейской музыке. 

На протяжении веков уд несколько раз был преобразован, его конструкция, подвергаясь подобным частым изменениям, была усовершенствована. Современный уд – шестиструнный музыкальный инструмент. Из них пять струн - парные, а шестая - непарная, присоединяется одна, отдельно. 

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