Центр Гейдара Алиева в рейтинге лучших музеев современного искусства СНГ

Российский туристический портал "ТурСтат" составил рейтинг лучших музеев и центров современного искусства в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), в который попал также Центр Гейдара Алиева в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik.

Рейтинг подготовлен по итогам исследования популярности культурных объектов и их предложений по онлайн-турам и виртуальным экскурсиям.

Лучшая пятерка музеев и центров современного искусства стран Содружества не включает культурные объекты Российской Федерации.

Первое место по популярности занял Национальный центр современных искусств Беларуси в Минске, далее следует Центр Гейдара Алиева в Баку, а третье место занимает в рейтинге Дворец мира и согласия (Пирамида) в Нур-Султане.