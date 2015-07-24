​Будулай из кинофильма "Цыган" госпитализирован

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Известный российский актер, народный артист СССР и Молдовы Михай Волонтир госпитализирован.

Как сообщает Report, хотя, по мнению врачей, состояние актера тяжелое, оно не критическое.

По словам медиков, М.Волонтир долгие годы страдает сахарным диабетом, по этой причине его самочувствие часто ухудшается.

В интервью журналистам супруга актера сказала, что М.Волонтир болеет уже много лет и неоднократно переносил операции.

Напомним, что известному актеру 81 год. Несмотря на болезнь, до сих пор он продолжает работу в театре.

Михай Волонтир родился в Москве 9 марта 1934 года. В последние годы он также страдает онкологическим заболеванием.

В 2000 году в Москве его назвали "Лучшим актером XX века".

Огромный успех актеру принесла роль Будулая в фильме "Цыган".

Азербайджанские зрители знакомы с М.Волонтиром по фильму режиссера Расима Оджагова "Звук свирели", в котором актер исполнил роль Джабраила.