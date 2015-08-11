В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Рашида Бейбутова

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма во втором полугодии организует ряд юбилейных вечеров, посвященных известным деятелям искусства. Об этом Report сообщили в отделе информации и связи с общественностью министерства.

Согласно информации, в ноябре состоится юбилейный вечер, посвященный 90-летию известного певца Гюлагы Мамедова, в декабре - 80-летию народного артиста, известного композитора Агададаша Дадашова, выставка, посвященная 90-летнему юбилею народного художника Надира Абдуррахманова, фестиваль, приуроченный к 85-летнему юбилею народного артиста, известного композитора Тофига Бакиханова, и ряд мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею народного артиста СССР, выдающегося певца Рашида Бейбутова.