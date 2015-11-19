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    В Баку будут показаны фильмы о двух национальных героях Азербайджана

    Показ фильмов состоится в киноцентре Низами

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В киноцентре Низами состоится показ двух документальных фильмов, посвященных национальным героям Азербайджана Джаванширу Рагимову и Сардару Сафарову. 

    Как сообщили Report в пресс-службе киноцентра, фильмы будут продемонстрированы с 23 по 30 ноября. 

    Режиссером-постановщиком документального фильма "Джаваншир", посвященного национальному герою Джаванширу Рагимову, является Кямаля Мусазаде, а режиссером-постановщиком фильма "Портрет" о Сардаре Сафарове - Фариз Ахмедов. 

    Вход на показы бесплатный.

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