В Баку будут показаны фильмы о двух национальных героях Азербайджана

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В киноцентре Низами состоится показ двух документальных фильмов, посвященных национальным героям Азербайджана Джаванширу Рагимову и Сардару Сафарову.

Как сообщили Report в пресс-службе киноцентра, фильмы будут продемонстрированы с 23 по 30 ноября.

Режиссером-постановщиком документального фильма "Джаваншир", посвященного национальному герою Джаванширу Рагимову, является Кямаля Мусазаде, а режиссером-постановщиком фильма "Портрет" о Сардаре Сафарове - Фариз Ахмедов.

Вход на показы бесплатный.