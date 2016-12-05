Состоится показ фильма "Золотистые - По следам карабахского коня"

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Фонд "Знание" при президенте Азербайджанской Республики и Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы представили серию показов "Национальные фильмы".

Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма, 7 декабря в 11:00 в Фонде "Знание" состоится показ документального фильма "Золотистые - По следам карабахского коня" (“Sarılar – Qarabağ atının izi ilə”).

Документальный фильм "Золотистые - По следам карабахского коня", снятый по заказу министерства культуры и туризма и BP Азербайджан, является производством Киностудии "Азербайджанфильм" и Studio Tor 1 Filmproduktion (Германия).

Отмечается, что съемки фильма проходили в Германии, Англии, Швейцарии и Азербайджане. Автором сценария фильма является Мартин Вагнер, режиссер - Вилли Неуманн, операторы - Андре Бёхм, Бриджит Хандке, Бахруз Алиев, исполнительный продюсер - Надир Алиев.