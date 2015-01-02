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    ​Будет отмечаться 70-летний юбилей Полада Бюльбюль оглы

    Азербайджанский академический театр оперы и балета осуществит постановку балета композитора Любовь и смерть

    Баку. 02 января. REPORT.AZ/ 4 февраля этого года исполняется 70 лет со дня рождения народного артиста республики, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы. Как сообщает Report, в связи с юбилеем П.Бюльбюль оглы предполагается проведение ряда мероприятий.

    Азербайджанский академический театр оперы и балета, в свою очередь, в связи с юбилеем осуществит постановку балета композитора "Любовь и смерть". Представление будет показано 31 января на сцене театра оперы и балета.

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