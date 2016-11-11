В Баку отметят 110-летний юбилей азербайджанского художника-ковроткача

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку отметят 110-летний юбилей основателя Музея ковра Азербайджана, выдающегося ученого и художника-ковроткача Лятифа Керимова.

Об этом Report сообщили в Музее ковра.

В связи с юбилеем, который состоится 17 ноября, откроется выставка в рамках совместного сотрудничества Музея ковра и Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства представит на этой выставке 7 ковров и 4 ковровых изделия.

Помимо этого, состоится презентация книги под названием "Произведения Лятифа Керимова из коллекции Музея ковра Азербайджана".

В рамках комплексной программы "Наследие единства. Традиция для будущего" 16-18 ноября при организационной поддержке Музея ковра Азербайджана и Российского национального комитета Международного совета музеев состоится конференция "Искусство ковроткачества".

На конференции примут участие делегации ведущих музеев Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Кыргызстана. Узбекистана и Таджикистана.