 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Будет экранизирован очередной роман автора эпопеи о Гарри Поттере

    Начались съемки сериала, главные роли в котором исполнят Том Брук и Холлидей Грейнджер

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Планируется экранизация детективного романа "Зов кукушки" ("The Cuckoo's Calling"), написанного автором эпопеи о Гарри Поттере, писательницей Джоан Роулинг.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, сюжет романа повествует о расследовании гибели известной модели. Полиция приходит к выводу, что молодая женщина просто свела счеты с жизнью. Однако частный детектив, ветеран войны Корморан Страйк с выводами полиции не согласен и начинает собственное детективное расследование.

    Начались съемки сериала, главные роли в котором исполнят Том Брук и Холлидей Грейнджер.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi