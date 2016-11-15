Будет экранизирован очередной роман автора эпопеи о Гарри Поттере

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Планируется экранизация детективного романа "Зов кукушки" ("The Cuckoo's Calling"), написанного автором эпопеи о Гарри Поттере, писательницей Джоан Роулинг.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, сюжет романа повествует о расследовании гибели известной модели. Полиция приходит к выводу, что молодая женщина просто свела счеты с жизнью. Однако частный детектив, ветеран войны Корморан Страйк с выводами полиции не согласен и начинает собственное детективное расследование.

Начались съемки сериала, главные роли в котором исполнят Том Брук и Холлидей Грейнджер.