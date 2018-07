Бруно Марс стал семикратным обладателем премии "Грэмми" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Бруно Марс стал обладателем семи статуэток "Грэмми" в этом году.

Как сообщает Report, об этом объявила Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Так, песня "That's What I Like" американского исполнителя была названа "Песней года", "Лучшей песней в жанре R&B" и награждена за "Лучшее R&B-исполнение".

Кроме того, за вечер Бруно Марс получил "Грэмми" за песню "24K Magic" в номинации "Запись года" . Одноименный альбом выиграл в трех номинациях: "Лучший альбом", "Лучший R&B альбом" и "Best Engineered Album, Non-Classical".

Британский исполнитель Эд Ширан получил сразу две премии «Грэмми». Одну в номинации «Лучшее поп-исполнение» за песню «Shape Of You» и вторую за «Лучший вокальный поп-альбом».

Дуэт Кендрика Ламара и Рианы выиграл в номинации "Best Rap/Sung Performance".

А колумбийская певица Шакира стала лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучший латинский поп-альбом».

Премия «Грэмми» в номинации "Лучшее сольное рок-исполнение" посмертно присуждена канадскому писателю, поэту и музыканту Леонарду Коэну за песню You Want It Darker.

Американская рок-группа Portugal. The Man с композицией Feel It Still завоевала премию «Грэмми» в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой».

Премия «Грэмми» в номинации «Лучший саундтрек для визуальных медиа» присуждена композитору Джастину Гурвицу за музыку к фильму «Ла-Ла Ленд».

Юбилейная 60-я церемония вручения «Грэмми» проходила в нью-йоркском комплексе «Мэдисон-сквер-гарден». Всего премия была присуждена присуждена в 84 номинациях.