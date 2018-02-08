Брэд Питт попал в ДТП в Лос-Анджелесе

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Американский актер Брэд Питт попал в небольшую аварию с участием трех автомобилей в городе Лос-Анджелес на юге штата Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Daily Mail.

По ее информации, 54-летний актер был за рулем автомобиля Tesla темно-серого цвета, когда столкнулся с небольшим серебристым авто марки Nissan, а тот, в свою очередь, врезался в маленькую черную Kia.

Отмечается, что двое других водителей были весьма удивлены, увидев, кто стал третьим участником аварии. Все участники инцидента, как полагается, засняли все повреждения, зафиксировали данные друг друга, а после обменялись рукопожатиями.

Повреждения оказались незначительными, поэтому все три авто смогли позже покинуть место аварии.