Борис Грачевский: Планируем открыть филиал "Ералаша" в Баку

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Москва. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Ни разу не был в Баку и с нетерпением жду предстоящей в ноябре поездки".

Об этом российскому бюро Report заявил художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.

"Это мое первое появление в Азербайджане. Мне стыдно - целую жизнь прожил, объехал весь СССР, а вот в Баку не побывал. Поэтому я сказал - ради Бога, отвезите меня в Баку, мне ужасно интересно. Я видел старую и новую картинку Баку, заметно, что город сильно изменился. Обязательно возьму в поездку свою молодую жену. Она тоже много наслышана о Баку и жаждет там побывать", - заявил Б. Грачевский.

Он раскрыл некоторые детали предстоящей поездки, в частности о проведении кастингов и поисков талантливых азербайджанских детей.

"Некоторые кастинги проведут еще до моей поездки, а потом покажут мне. Там мы покажем абсолютно новые, свежие выпуски "Ералаша". Мне очень хочется пообщаться с азербайджанскими детьми. Они сейчас вроде как бы и далеко от нас, но с другой стороны интернет, телевидение сокращают эту дистанцию и, я думаю, что они понимают, что такое "Ералаш" и смотрят его. Жду не дождусь встречи с ними", - сказал российский режиссёр.

Он также указал, что планирует открыть в Баку филиал "Ералаша".

"Мы делаем такие творческие студии в разных странах. Опыт такой есть и есть уже определенная программа как обучать, готовить детей к съемкам и так далее. Весь вопрос в желании", - отметил Б. Грачевский.

Отметим, что визит Б. Грачевского и творческой группы журнала "Ералаш" в Баку состоится 17-18 ноября этого года.