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Большой фестиваль мультфильмов открывается онлайн

Большой фестиваль мультфильмов открывается онлайн Ежегодный российский фестиваль мультфильмов начинает сегодня работу в виртуальном формате
Искусство
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3 июля 2020 г. 12:12
Большой фестиваль мультфильмов открывается онлайн

Ежегодный российский Большой фестиваль мультфильмов начинает сегодня работу в виртуальном формате, зрители смогут увидеть сборники российских мультфильмов и зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Лучшая современная анимация со всего мира для взрослых и детей, видеоконференции с известными режиссерами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техникам анимации на "Фабрике мультфильмов" для детей, подростков и взрослых будут доступны всем желающим, из любого города России и абсолютно бесплатно после регистрации на фестивальном сайте", - говорится в сообщении.

Центральными блоками программы фестиваля традиционно станут "Премьеры", куда вошли сборники российских мультфильмов, снятых за последний год, и "Победители" - ретроспектива зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий.

Также в программе смотра можно будет увидеть несколько новых полнометражных мультфильмов, подборку лучших российских и зарубежных короткометражек для детей, программу документальной анимации и многое другое. 

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