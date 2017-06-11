Более 90 экспонатов украдены из музея в Дагестане

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Музей при ГУП “Кубачинский художественный комбинат” ограблен в селе Кубачи, похищено более 90 ценных экспонатов, в том числе сабля Надир-Шаха.

Как сообщает Report со ссылкой на “АиФ-Дагестан”, по данным МВД по Дагестану, на месте кражи работает оперативно-следственная группа, которая пытается раскрыть ограбление по “горячим следам”. Ценность похищенных музейных экспонатов устанавливается.

На похищенные экспонаты разосланы ориентировки по всем республиканским контрольно-пропускным постам полиции, сообщает со ссылкой на МВД по региону издание “АиФ-Дагестан”.

Воры вынесли из музея, находящегося при ГУП «Кубачинский художественный комбинат», более 90 единиц ценных экспонатов. Среди них старинные шашки, сабля Надир-Шаха, шаха Ирана и Азербайджана в 1736—1747 годах, серебряные вазы с вставками из кости, на которых изображены Сталин и Кремль, отмечает издание “Черновик”.

По данным издания, в ориентировке, распространённой МВД по Дагестану, говорится о том, что “неустановленные лица вошли в музей, просто взломав входную дверь” музей, где хранились раритетные и дорогостоящие экспонаты, не имел сигнализации, а также профессиональной охраны.