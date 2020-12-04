Black Lives Matter возглавило список самых влиятельных явлений в искусстве

По мнению редакции британского журнала ArtReview, движение спровоцировало значительные перемены в мире искусства в 2020 году

Движение Black Lives Matter возглавило список ста самых влиятельных явлений в мире искусства в 2020 году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данный список составил британский журнал ArtReview.

Традиционно лидером рейтинга становился определенный деятель или группа лиц, внесших значительный вклад в развитие искусства, однако впервые за долгое время первое место заняло целое движение.

В 2020 году, как считают составители рейтинга, Black Lives Matter спровоцировало целую волну перемен в мире искусства. "BLM стало символом глобального признания расовой справедливости и смены парадигмы в современной культуре", — указывается в сообщении ArtReview.

То, что началось как протест против жестокости полиции в Соединенных Штатах, убеждены авторы рейтинга, резко изменило мировой культурный ландшафт. Это привело к тому, что многие крупные учреждения и компании начали уделять больше внимания борьбе с расовой дискриминацией.