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Берлинский карнавал культур отменили из-за пандемии коронавируса

Берлинский карнавал культур отменили из-за пандемии коронавируса В прошлом году он также был отменен
Искусство
22 января 2021 г. 16:34
Берлинский карнавал культур отменили из-за пандемии коронавируса

Берлинский карнавал культур, обычно привлекающий сотни тысяч человек, отменен из-за пандемии коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

"Администрация района Фридрихсхайн-Кройцберг единогласно приняла решение, что из-за пандемии коронавируса весной и летом 2021 никакие крупные мероприятия или праздники не могут проводиться в общественных местах на улицах и в парках района", - сообщается в пресс-релизе на городском портале.

Карнавал культур в Берлине проводится с 1996 года. В прошлом году он также был отменен из-за пандемии.

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