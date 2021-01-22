Берлинский карнавал культур отменили из-за пандемии коронавируса

В прошлом году он также был отменен

Берлинский карнавал культур, обычно привлекающий сотни тысяч человек, отменен из-за пандемии коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

"Администрация района Фридрихсхайн-Кройцберг единогласно приняла решение, что из-за пандемии коронавируса весной и летом 2021 никакие крупные мероприятия или праздники не могут проводиться в общественных местах на улицах и в парках района", - сообщается в пресс-релизе на городском портале.

Карнавал культур в Берлине проводится с 1996 года. В прошлом году он также был отменен из-за пандемии.