Бэнкси придется раскрыть личность, чтобы вернуть права на свои работы

Британский уличный художник Бэнкси должен будет раскрыть свою личность, чтобы вернуть авторские права на несколько своих работ

Британский уличный художник Бэнкси должен будет раскрыть свою личность, чтобы вернуть авторские права на несколько своих работ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Telegraph.

Издание отмечает, что Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) вновь вынесло решение не в пользу художника, и лишила его товарного знака на еще две работы – Bomb Hugger ("В обнимку с бомбой") и Love Rat ("Влюбленная крыса").

Таким образом, за последние 10 месяцев художник потерял права на шесть своих работ – одних из самых известных граффити.

По всем случаям судьи регулятора ЕС установили, что художник действовал "злонамеренно", приобретая товарные знаки, поскольку не хотел использовать свои произведения непосредственно в торговых целях.

Процесс о двух работах, права на которые утратил Бэнкси, велся с компанией по производству поздравительных открыток Full Color Black. Судьи постановили, что отказ художника раскрыть свою личность означает, что он будет "испытывать трудности" в получении авторских прав, которые защищают работы при жизни творцов и в течение 70 лет после их смерти.