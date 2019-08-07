Бельгиец за 500 евро купил картину Рембрандта в баре

Бельгиец из Льежа выяснил, что картина, купленная им 10 лет назад в баре у незнакомца за 500 евро, стоит более 30 млн. евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Brussels Times.

"Около 10 лет назад, во время случайной встречи в баре в городе Герсталь (провинция Льеж), мужчина завязал разговор с незнакомцем, который испытывал финансовые трудности. После этой беседы бельгиец решил помочь своему новому знакомому и купил у него изображение Иисуса за 500 евро", - отмечает издание.

Впоследствии мужчина показал эту картину своему увлекающемуся искусством знакомому, и тот предположил, что работа может стоить гораздо больше уплаченной за нее суммы. Картину отдали на экспертизу и она показала, что работа может стоить более 30 млн. евро. Как отметили специалисты, на картине присутствуют детали, которые характерны для работ Рембрандта ван Рейна.

Владелец картины принял решение выставить ее на продажу, а вырученные деньги инвестировать в свой любимый футбольный клуб.