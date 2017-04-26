Барды из разных стран соберутся в Тбилиси на фестивале авторской песни

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Третий международный фестиваль авторской песни пройдет 6-10 мая в Грузии и соберет исполнителей из более, чем десяти стран, в том числе и Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, всего в фестивале примут участие 15 иностранных и 10 грузинских бардов.

Впервые фестиваль пройдет на разных площадках – в Малом зале Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С.Грибоедова, а также в галереях и арт-пространствах. Также запланирован выездной концерт в Рустави.

В рамках фестиваля для гостей мероприятия также запланированы экскурсии в древнюю столицу Грузии - город Мцхета с посещением храмов Светицховели, Самтавро и монастыря Джвари, а также осмотр достопримечательностей Старого города Тбилиси.

Тбилисский международный фестиваль авторской песни, призванный популяризировать жанр авторской песни или бардовскую музыку, впервые прошел в Тбилиси в 2014 году. Первый пуск фестиваля был посвящен известному поэту, барду и композитору Булату Окуджава.